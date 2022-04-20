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В Калуге 64-летний мужчина на улице угрожал убить коммунальщика

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 20.04.2022 10:40 0 464
В Калуге 64-летний мужчина на улице угрожал убить коммунальщика

В среду, 20 апреля, полиция сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Калуги. 

По версии следствия, мужчина находился за рулем своего автомобиля и не мог проехать, так как дорогу загородила уборочная техника. Водитель попросил коммунальщика отъехать, но тот сказал, что сейчас этого сделать не может.

- Тогда подозреваемый стал угрожать своему оппоненту предметом, похожим на нож, - заявили в УМВД по Калужской области.

После этого 64-летний мужчина вернулся за руль и врезался в другой автомобиль. При этом нож он выбросил до приезда полиции.

За угрозу убийством калужанину грозит до двух лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 20.04.2022 10:40 0 464
Тэги: криминал полиция жкх
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