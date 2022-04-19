Житель Калужской области убил знакомого, который раскритиковал его самогон

В понедельник, 18 апреля, в одной из квартир Обнинска произошло убийство. Погиб 66-летний мужчина, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, мужчина пришел в гости к своему знакомому и раскритиковал спиртное, которое тот сам сделал. 56-летнему самогонщику это не понравилось, и он зарезал критика.

На теле обнаружили четыре ножевых ранения.

Расследование уголовного дела продолжается, подозреваемому предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Ему грозит до 15 лет колонии.

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