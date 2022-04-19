Жителя Калужской области приговорили к условному сроку за вырубку деревьев

Жителя Козельского района приговорили к двум годам лишения свободы условно за незаконную вырубку деревьев. Во вторник, 19 апреля, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

В 2021 году мужчина незаконно спилил восемь берез. Ущерб оценили в 178 тысяч рублей.

- Подсудимый свою вину признал в полном объеме, - заявили в суде. - Он показал, что заготавливал дрова для нужд местной православной общины. сотрудники лесничества указали ему участок, на котором можно было пилить деревья, но он по невнимательности вышел за его границы. В содеянном он раскаялся, причиненный ущерб лесничеству полностью возместил.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.