В Калуге задержан 18-летний мошенник и вор

В Калуге 18-летнего молодого человека, который ранее уже был судим, подозревают в мошенничестве и краже. Во вторник, 19 апреля, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, он взял на время у знакомого телефон, но сразу же отнес его в скупку. Ущерб составил 16 тысяч рублей.

Также полиция считает, что 18-летний калужанин вместе со своим знакомым, который на год старше, воровал алкоголь и бытовую химию в магазинах. Один следил за продавцами, а второй в это время прятал товары под одежду.

Сейчас продолжается расследование уголовных дел.

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