В Калужской области женщина год получала выплаты на несуществующего ребенка

В Малоярославецком районе 37-летнюю женщину подозревают в мошенничестве. Во вторник, 19 апреля, об этом случае рассказали в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, летом 2020 года мать двоих детей купила поддельное свидетельство о рождении еще на одного ребенка, которого у нее не было. В течение года женщина получала различные выплаты на несуществующего малыша.

В полиции оценили ущерб в 380 тысяч рублей.

Предполагаемой виновнице грозит до шести лет лишения свободы.

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