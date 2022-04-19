В Калужской области 34-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве

В Ульяновском районе задержан 34-летний мужчина, которого подозревают в убийстве. Подробности во вторник, 19 апреля, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, 16 апреля в деревне Старица подозреваемый выпивал вместе со знакомыми. Один из них, 43-летний мужчина, рассказал, что владеет приемами борьбы и ударил 34-летнего собутыльника кулаком в нос. Этот инцидент, вроде бы, замяли, но потом конфликт разгорелся вновь.

- 34-летний мужчина взял нож и нанес им обидчику три ранения, в том числе в горло, - заявили в Следственном комитете. - От полученных ран 43-летний мужчина скончался на месте. Третий мужчина, хозяин дома, стал выражать недовольство происходящим, в результате подозреваемый стал угрожать ему убийством и нанес ножевые ранения, степень тяжести которых сейчас устанавливается.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет колонии.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.