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В Обнинске вор на эвакуаторе увез чужой автомобиль

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.04.2022 09:17 0 310
В Обнинске вор на эвакуаторе увез чужой автомобиль

В Обнинске 24-летний мужчина задержан за кражу. Во вторник, 19 апреля, о возбуждении уголовного дела сообщило управление МВД по Калужской области.

По версии следствия, он на эвакуаторе увез из двора жилого дома чужой автомобиль. Старую машину он собирался разобрать на запчасти, чтобы использовать их для ремонта своего авто.

За подобные действия мужчине грозит до пяти лет колонии.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.04.2022 09:17 0 310
Тэги: криминал полиция
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