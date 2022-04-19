В Калуге 28-летний мужчина угрожал убить покупателя в магазине

В Калуге 28-летнего мужчину подозревают в угрозе убийством. Во вторник, 19 апреля, о возбуждении уголовного дела сообщило управление МВД по Калужской области.

По предварительным данным, конфликт произошел в одном из магазинов. Подозреваемый пытался оплатить покупки, но его карта не срабатывала, мужчина начал высказывать претензии продавцу. За сотрудника магазина вступился другой покупатель. Тогда скандалист вышел на улицу, вернулся с пистолетом и начал угрожать оппоненту убийством. На этом все завершилось.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет колонии.

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