В Жуковском районе обнаружили резиновую квартиру

В Калужской области обнаружили очередной дом, в котором массово регистрировали мигрантов. При этом сами иностранцы там не жили, сообщили в понедельник, 18 апреля, в региональной прокуратуре.

По версии следствия, житель села Истье Жуковского района зарегистрировал 24 человека.

Возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до трех лет лишения свободы.

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