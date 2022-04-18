В Калуге 33-летнему мужчине грозит семь лет за ограбление пенсионерки

В Калуге завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего мужчины, которого обвиняют в грабеже. В понедельник, 18 апреля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, мужчина заметил на улице пенсионерку, которая шла с сумками, и направился за ней. Он зашел в подъезд, а потом и в квартиру сразу за жертвой.

- Обвиняемый оттолкнул женщину, похитил из шкафа принадлежащие ей ювелирные изделия и деньги на общую сумму около 50 тысяч рублей и скрылся с места совершения преступления, - пояснили в прокуратуре.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Предполагаемому виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

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