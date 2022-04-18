В Калужской области мошенник обманул женщину, пытавшуюся купить шпица
Жительница Калужской области стала жертвой мошенника, пытаясь купить собаку. В понедельник, 18 апреля, об этом случае рассказали в региональном управлении МВД.
Калужанка нашла в интернете объявление о продажи щенка шпица. Продавец предложил оформить доставку и прислал ссылку на сайт. Женщина ввела там свои данные карты, а потом обнаружила списание со счета 16 тысяч рублей.
Собаку ей так и не прислали. Продавец перестал выходить на связь.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Если виновника найдут, ему грозит до пяти лет колонии.
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