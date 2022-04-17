В Калуге обнаружен труп 54-летнего мужчины с пятью ножевыми ранениями

Рано утром в воскресенье, 17 апреля, на улице Станционной на севере Калуги обнаружили труп 54-летнего мужчины. На теле найдены пять ножевых ранений, сообщили в прокуратуре Калужской области.

На место происшествия выехал прокурор города Алексей Василенко (на фото).

По предварительным данным прокуратуры, мужчину убил его 23-летний сын. Причины конфликта и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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