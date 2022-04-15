В Калужской области ФСБ пресекла теракт на военных объектах

В Калужской области сотрудники ФСБ задержали четырех членов запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». В пятницу, 15 апреля, об этом сообщила пресс-служба федерального ведомства.

По информации силовиков, один из этих людей планировал теракт на военных объектах в нашей области.

В доме у задержанных террористов нашли компоненты самодельной бомбы. Также ФСБ заявила, что обнаружена переписка с находящимися на Ближнем Востоке террористами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту». Предполагаемым виновникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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