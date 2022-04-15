В Калужской области госинспектора нацпарка осудили на пять лет за крупную взятку

В Козельске районный суд вынес приговор старшему государственному инспектору в области охраны окружающей среды национального парка «Угра». Его признали виновным в получении крупной взятки, сообщили в пятницу, 15 апреля, в прокуратуре Калужской области.

Как установил суд, госинспектор в прошлом году получил от предпринимателя 160 тысяч рублей. Деньги бизнесмен дал, чтобы проверяющий закрыл глаза на вырубку леса.

В итоге сотрудника нацпарка отправили в колонию строгого режима на пять лет.

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