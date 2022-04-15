Житель Калужской области оформил на подругу 50 кредитов

В Боровском районе Калужской области местного жителя подозревают в кражах с банковского счета. В пятницу, 15 апреля, об этом сообщили в региональном УМВД.

По версии следствия, ранее судимый мужчина тайно брал телефон своей сожительницы и оформлял на нее микрозаймы. Деньги он тратил на свои нужды.

Женщина узнала об этом, когда была уже должна более 500 тысяч рублей.

В полиции говорят, что подозреваемый успел оформить более 50 займов.

По уголовной статье мужчине грозит до шести лет колонии.

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