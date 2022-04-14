В Калужской области двое мужчин признаны виновными в убийстве парализованного старика

Суд присяжных в Калужской области признал 60-летнего жителя Санкт-Петербурга и 40-летнего мужчину из Спас-Деменского района виновными в убийстве 82-летнего пенсионера. В четверг, 14 апреля, об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В июле прошлого года в деревне Верхуличи Спас-Деменского района петербуржец предложил соседу за вознаграждение совместно убить тестя, так как не хотел ухаживать за парализованным стариком.

- 40-летний подсудимый душил его, а 60-летний в это время держал его за ноги, - подчеркнули в прокуратуре. - Потерпевший скончался от механической асфиксии.

В ближайшее время станет известно конкретное наказание для виновников.

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