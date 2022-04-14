В Калужской области 51-летний сотрудник предприятия задержан за взятку полицейскому в 300 тысяч рублей

В Людиново 51-летний сотрудник одного из предприятий задержан за попытку дать взятку полицейскому. В четверг, 14 апреля, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый пытался передать начальнику одного из отделов полиции 300 тысяч рублей за прекращение проверки, которая проводилась в связи с возможными хищениями на предприятии. Взятку полицейский брать не стал и сообщил обо всем в дежурную часть.

Предполагаемому виновнику грозит до 21 лет лишения свободы. Сейчас продолжается расследование уголовного дела.

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