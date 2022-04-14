В Калужской области разбойники похитили у водителя миллион рублей

В Людиновском районе Калужской области напали на водителя. В четверг, 14 апреля, об этом инциденте сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительной информации, мужчина ночью подъехал на машине к своему дому. В этот момент в салон сели двое незнакомцев с пистолетом и ножом. Они начали угрожать и требовать деньги. В итоге водитель отдал преступникам миллион рублей. В полиции не уточняют, почему у пострадавшего была такая сумма наличными при себе.

Уголовное дело возбудили по статье «Разбой». Одного из подозреваемых уже удалось найти. Это 45-летний житель Подмосковья.

Расследование продолжается.

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