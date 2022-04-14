Жителя Калужской области мошенники обманули при покупке 250 пачек бумаги

В Калужской области мужчина из Обнинска заказал через интернет 250 пачек бумаги формата А4, перевел продавцу 69 тысяч рублей, но товар так и не получил. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщили в четверг, 14 апреля, в региональном УМВД.

Сейчас ведется следствие.

Вероятно, обнинец решился на рискованную покупку из-за цены – 276 рублей за пачку. Из-за проблем с производством в последние недели цена на некоторую бумагу доходит до 2000 рублей за пачку.

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