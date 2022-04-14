В Калуге многодетная мать призналась в убийстве новорожденного младенца

Как мы уже рассказывали, в Калуге нашли подозреваемую в убийстве младенца, тело которого нашли на мусоросортировочном заводе. В среду, 13 апреля, женщину взяли под стражу на два месяца, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

На допросе 30-летняя калужанка призналась в убийстве. Она рассказала, что 20 марта в своей квартире родила мальчика, убила его, а тело выбросила в мусорный контейнер.

За тремя другими детьми подозреваемой присматривают родственники. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

За убийство новорожденного калужанке грозит до пяти лет лишения свободы.

Также следователи начали проверку в отношении должностных лиц системы профилактики преступлений несовершеннолетних, обязанных регулярно посещать семью, состоящую на учете. Может быть возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

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