Жительницу Калужской области приговорили к девяти годам колонии за убийство знакомой
В Козельском районе Калужской области суд вынес приговор 39-летней женщине. Ее признали виновной в убийстве знакомой, сообщили в среду, 13 апреля, в региональной прокуратуре.
Как установил суд, женщины выпивали и поссорились. Виновница ударила свою знакомую ножом в грудь. От полученных травм там скончалась.
Согласно приговору, жительница Козельского района проведет девять лет в колонии строгого режима.
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