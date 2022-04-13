Житель Обнинска угрожал убить соседку в коридоре общежития

В Обнинске возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством» в отношении местного жителя. В среду, 13 апреля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, мужчина напился, поссорился со своей сожительницей и вышел из комнаты общежития.

В коридоре он вел себя агрессивно, размахивал металлической ножкой от табурета и грозился убить соседку.

Предполагаемому виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

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