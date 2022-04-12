Житель Калужской области избил спящую бывшую жену пластиковой бутылкой

В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины из Кировского района. Во вторник, 12 апреля, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, он напился и ночью через окно залез в квартиру к бывшей жене. Там он начал бить спящую женщину по голове пластиковой бутылкой.

Травмы оказались легкими. Причины своего поведения мужчина пока не назвал.

Продолжается расследование уголовного дела.

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