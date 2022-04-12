В Калужской области 56-летнего педофила осудили на 18 лет

В Калуге областной суд вынес приговор 56-летнему мужчине, которого признали виновным в сексуальном надругательстве над мальчиком, которому еще не исполнилось 14 лет. Во вторник, 12 апреля, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Педофил надругался над ребенком на железнодорожной станции в Калуге в ноябре прошлого года. Незадолго до этого виновник освободился из колонии, где сидел за аналогичные преступления.

Новым приговором мужчине назначено 18 лет в колонии особого режима. Там он должен будет пройти лечение у врача-психиатра.

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