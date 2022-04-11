В Калуге риелтор обманула клиентов на 16 миллионов рублей

В Калуге риелтора подозревают в мошенничестве. Женщина обманула клиентов на 16 миллионов рублей, сообщили в понедельник, 11 апреля, в управлении МВД по Калужской области.

Как считает следствие, жительница Калуги собирались купить дом с участком и обратилась к этому риелтору. Специалист взяла предоплату, а потом попросила увеличить размер задатка. Позже риелтор и вовсе уговорила провести операцию через ее личный счет, чтобы якобы сэкономить на комиссии.

- Получив деньги, злоумышленница стала переносить дату сделки, а впоследствии и вовсе пропала, - заявили в полиции.

По информации УМВД, этот же риелтор причастен к еще четырем подобным случаям.

Сейчас продолжается расследование.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.