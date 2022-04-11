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В Калуге предполагаемой убийцей младенца оказалась 30-летняя многодетная мать

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 11.04.2022 16:16 0 529
В Калуге предполагаемой убийцей младенца оказалась 30-летняя многодетная мать

Как мы уже рассказывали, в Калуге нашли предполагаемую убийцу новорожденного мальчика, тело которого нашли на сортировочной ленте мусороперерабатывающего завода. Некоторые подробности сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Это 30-летняя многодетная мать, семья которой состоит на профилактическом учете, - заявили в СК. - По версии следствия, 20 марта женщина, находясь в Калуге в квартире по месту жительства, самостоятельно родила ребенка и совершила его убийство. После этого подозреваемая положила тело ребенка в пакет и выкинула в мусорный контейнер, откуда оно попало на ленту завода по переработке отходов.

Экспертиза показала, что именно эта калужанка является матерью убитого ребенка.

Следствие по этому делу продолжается.

- Следователи собирают характеризующие данные на подозреваемую, а также устанавливают роль должностных лиц, обязанных регулярно посещать семью, состоящую на профилактическом учете, и не принявших мер к обнаружению опасного для будущего ребенка положения, - пояснили в СК.

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Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 11.04.2022 16:16 0 529
Тэги: криминал дети
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