В Калуге почтили память узников фашистских концлагерей

11 апреля на площади Победы состоялся митинг, приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

В митинге приняли участие первый заместитель председателя Городской Думы Александр Иванов, депутат Городской Думы Андрей Иванов, руководители подразделений Городской Управы, представители ветеранских, молодёжных и общественных организаций, учащиеся и жители города.

- Вечная память всем погибшим в нацистских лагерях смерти: замученным, расстрелянным, сожженным в печах. Низкий поклон нашим ветеранам, низкий поклон узникам концлагерей, выжившим в этом аду. Мы никогда не забудем ужасы фашизма, всегда будем помнить подвиг нашего народа! – обратился к собравшимся Андрей Иванов.

Участники митинга почтили память жертв фашизма минутой молчания и возложили венки и цветы к Вечному Огню и памятнику узникам концлагерей.

11 апреля 1945 года на территории самого крупного концентрационного лагеря Бухенвальд вспыхивает вооружённое восстание, организованное силами заключённых. Когда в Бухенвальд вошли американские войска, восставшие уже захватили лагерь смерти. В значительной степени благодаря этому, нацисты не успели замести следы своих преступлений и показания узников дошли до международного Нюрнбергского трибунала.

Во время Второй мировой войны на территории нацистской Германии, её стран-союзниц и на оккупированных ими территориях действовало 14 тысяч концентрационных лагерей.

Всего на территориях, подконтрольных гитлеровцам, содержалось в концлагерях, лагерях смерти и тюрьмах 18 миллионов человек. Из них более 11 миллионов погибли. Среди погибших – 5 миллионов граждан СССР, каждый пятый узник был ребёнком.

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