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В Калуге задержали женщину, выбросившую в мусор новорожденного ребенка

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 11.04.2022 14:11 4 3170
В Калуге задержали женщину, выбросившую в мусор новорожденного ребенка

Как мы рассказывали на прошлой неделе, в Калуге сотрудники завода по сортировке мусора обнаружили на ленте труп новорожденного ребенка. В понедельник, 11 апреля, стало известно о задержании предполагаемой матери погибшего мальчика. Об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

На данный момент известно, что женщина живет в Калуге. Она была беременна, но младенца у нее нет.

- В ходе общения с сотрудниками правоохранительных органов женщина путалась в показаниях, - подчеркнули в УМВД.

Также была проведена экспертиза, согласно результатам которой выяснилось, что задержанная калужанка с высокой долей вероятности является матерью малыша.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка» продолжается.

UPD. Предполагаемой убийцей оказалась 30-летняя многодетная мать.

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Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 11.04.2022 14:11 4 3170
Тэги: криминал дети
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