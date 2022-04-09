В Калужской области конфликты решают посредством поножовщины
В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение о нанесении ножевого ранения мужчине у подъезда одного из домов в городе Кирове.
Выехав по указанному адресу, полицейские выяснили, что потерпевший пришел к своей знакомой. В подъезде дома между ними произошла ссора. 41-летняя женщина взяла в квартире кухонный нож, догнала мужчину, который выходил из подъезда, и ударила его ножом в спину.
С колото-резаным ранением потерпевший обратился за медицинской помощью.
Полицейские доставили подозреваемую в отдел полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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