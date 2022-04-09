Жительницу Обнинска мошенники оставили без мотора и денег

Женщина из первого наукограда она нашла объявление о продаже мотора для автомобиля на одном из популярных сайтов с бесплатными объявлениями.

Позвонив по указанному номеру телефона, обговорив все технические характеристики и условия доставки, она в качестве предоплаты за приобретаемый товар перевела 42 000 рублей на указанный неизвестным счет банковской карты. Однако товар в назначенное время доставлен не был, а дозвониться до продавца и выяснить причину задержки, женщине не удалось.

Осознав, что стала жертвой мошенника, женщина с заявление обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Ведется следствие.

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