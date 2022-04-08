В Калужской области двое мужчин убили 83-летнего пенсионера и пытались сжечь его дом

В Калужской области Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного после убийства 83-летнего пенсионера в деревне Вербежичи Людиновского района. В пятницу, 8 апреля, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Обвиняемыми по делу проходят двое мужчин – 34 и 39 лет.

По версии следствия, они залезли в дом пенсионера, чтобы его обокрасть. Но пожилой мужчина застал воров, и те начали его избивать и душить.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчины связали пенсионеру ноги скотчем, положили на кровать, подожгли матрас и включили газ.

Дом удалось спасти, так как соседи быстро вызвали спасателей. Но хозяин жилища скончался.

Позже выяснилось, что добычей преступников стали мобильный телефон и 6500 рублей.

На одежде одного из соучастников нашли следы крови потерпевшего, а на скотче, которым нападавшие связывали ноги пожилого мужчины, - следы с его генотипом.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Предполагаемым виновникам грозит пожизненное заключение.

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