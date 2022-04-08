В Обнинске преступники ворвались в квартиру под видом доставщиков пиццы
В Обнинске два молодых человека представились доставщиками пиццы, ворвались в квартиру и устроили разбой. В пятницу, 8 апреля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Предполагаемым преступникам 22 и 23 года. Они избили находившихся в квартире двух человек, украли два телефона и зарядные устройства и убежали.
- Сотрудники полиции не исключают, что ранее между потерпевшей стороной и фигурантами возможно мог произойти конфликт, что в дальнейшем и послужило причиной визита незваных гостей в данную квартиру, - прокомментировали в УМВД.
Подозреваемые задержаны. Им грозит от семи до 12 лет лишения свободы.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.