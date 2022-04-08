В Обнинске преступники ворвались в квартиру под видом доставщиков пиццы

В Обнинске два молодых человека представились доставщиками пиццы, ворвались в квартиру и устроили разбой. В пятницу, 8 апреля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Предполагаемым преступникам 22 и 23 года. Они избили находившихся в квартире двух человек, украли два телефона и зарядные устройства и убежали.

- Сотрудники полиции не исключают, что ранее между потерпевшей стороной и фигурантами возможно мог произойти конфликт, что в дальнейшем и послужило причиной визита незваных гостей в данную квартиру, - прокомментировали в УМВД.

Подозреваемые задержаны. Им грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

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