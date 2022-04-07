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Жительница Калуги отдала мошенникам три миллиона рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.04.2022 16:25 2 499
Жительница Калуги отдала мошенникам три миллиона рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

Очередная жительница Калуги стала жертвой мошенников. В четверг, 7 апреля, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Женщина увидела объявление о возможности заработать на криптовалюте и сказала нужное мобильное приложение. С ней связался оператор, который дал подробные инструкции. Долгое время калужанка переводила на счет деньги.

Общая сумма превысила три миллиона рублей.

Но когда женщина попыталась вывести средства, ничего не вышло. Оператор попросил оплатить налог, а потом и вовсе перестал выходить на связь.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Сейчас ведется расследование.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.04.2022 16:25 2 499
Тэги: криминал полиция
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