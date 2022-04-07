В Обнинске любитель рукопашного боя попал в больницу после драки у бара

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено в Обнинске. Об этом инциденте в четверг, 7 апреля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Двое мужчин выпивали вместе в баре, а потом пошли на улицу, чтобы показать друг другу приемы рукопашного боя. Этим единоборством оба увлекаются.

Но показательные выступления переросли в конфликт и драку. В итоге предполагаемый виновник избил потерпевшего, тот попал в больницу.

Сейчас ведется расследование. Мужчине, который приехал из другого региона на заработки, грозит до восьми лет колонии.

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