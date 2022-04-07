В Калужской области осудили наркомана, устроившего ДТП с пострадавшими

В Калужской области суд вынес приговор 21-летнему жителю Юхновского района, которого признали виновным в ДТП, которое он совершил в состоянии наркотического опьянения. В четверг, 7 апреля, об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Авария произошла в марте прошлого года на дороге Вязьма – Калуга в Юхновском районе.

По версии следствия, молодой водитель «Форда Фокус» на перекрестке не пропустил «Фольксваген».

Два пассажира «Форда» получили тяжелые травмы.

Виновника отправили в колонию-поселение на три года. После этого он в течение двух с половиной лет не сможет садиться за руль.

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