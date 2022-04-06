В Калуге вынесли приговор водителю, который второй раз попался пьяным за рулем

В Калуге суд вынес приговор 45-летнему мужчине, который дважды попался пьяным за рулем. В среду, 6 апреля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Автомобилиста задержали в январе нынешнего года на одной из улиц областного центра.

Суд назначил калужанину год принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также в течение шести лет ему запрещено управлять авто.

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