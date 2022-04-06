В Калужской области вынесен приговор водителю, наехавшему на полицейского

В Обнинске суд вынес приговор 36-летнему жителю Тверской области. Его признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщили в среду, 6 апреля, в прокуратуре Калужской области.

Инцидент произошел в мае прошло года. Полицейские отрабатывали информацию по делу об угонах дорогих иномарок. На одной из улиц Обнинска они попытались остановить «Мерседес», но водитель попытался скрыться.

- Он остановился на одной из неохраняемых парковок города и был заблокирован двумя служебными автомобилями, в которых находились сотрудники полиции, которые выбежали для осуществления задержания и проверки, - рассказали в прокуратуре. - Подсудимый, пытаясь скрыться, начал движение задним ходом, в результате чего совершил наезд на одного из полицейских, сбив его и проехав по ногам, после чего скрылся с места происшествия.

Виновника приговорили к шести годам лишения свободы. Пострадавшему полицейскому он должен выплатить 400 тысяч рублей.

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