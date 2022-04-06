Житель Калужской области украл банковскую карту, чтобы оплатить компьютерную игру

В Калужской области 46-летнему жителю Юхновского района грозит до двух лет колонии за кражу. В среду, 6 апреля, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, в салоне служебной машины он заметил чужую топливную банковскую карту. Подозреваемый взял ее и оплатил компьютерную игру в интернет-магазине.

Ущерб организации составил шесть тысяч рублей.

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