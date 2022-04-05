Жителя Калужской области обвиняют в незаконной охоте и хранении патронов

В Калужской области мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за незаконную охоту и хранение боеприпасов. Во вторник, 5 апреля, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Подозреваемого задержали в августе прошлого года на территории государственного природного заказника. Он приехал туда ночью на охоту. При себе у мужчины были тепловизионный монокуляр и карабин с прицелом ночного видения.

Дома у предполагаемого виновника нашли 245 патронов калибра 7,62 мм. Боеприпасы он купил незаконно.

В ближайшее время начнется суд.

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