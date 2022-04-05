В Обнинске главный бухгалтер сама себе бесплатно сдавала муниципальное помещение

В ближайшее время в Обнинске начнется суд над бывшим главным бухгалтером одного из муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Женщину обвиняют в злоупотреблении полномочиями, сообщили 4 апреля в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, главный бухгалтер вместе с дочерью организовала частную фирму и сняла помещение в учреждении, где сама работала. Деньги за аренду она не платила, а руководству о долге не сообщала. В итоге местный бюджет не получил 250 тысяч рублей.

Предполагаемой виновнице грозит до четырех лет лишения свободы.

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