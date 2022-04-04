В Калужской области обнаружено тело 36-летнего мужчины с ножевым ранением

В поселке Думиничи 3 апреля обнаружено тело убитого 36-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, погибший выпивал в своей квартире с 37-летним знакомым.

- В ходе совместного распития спиртного злоумышленник вспомнил про денежный долг сожительницы потерпевшего и потребовал вернуть его, - заявили в Следственном комитете. - На этой почве между мужчинами возникла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину дома смертельный удар ножом в область грудной клетки.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, назначены необходимые экспертизы.

Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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