В Калужской области осужден 42-летний мужчина, угнавший четыре тягача
В Боровском районе на пять лет осужден 42-летний житель Подмосковья. Его признали виновным в крупной краже, сообщили 4 апреля в прокуратуре Калужской области.
Как установил суд, осенью 2019 года с карьера в нашем регионе нанятые виновником водители перегнали четыре тягача DAF в Ингушетию. Система спутникового слежения на них была отключена.
Ущерб владелец грузовиков оценил в 13 миллионов рублей.
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