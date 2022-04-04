В Калужской области задержан 35-летний мужчина, избивавший свою мать

В Кировском районе Калужской области 35-летнего мужчину подозревают в избиении собственной матери. В понедельник, 4 апреля, региональное управление МВД сообщило о возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, мужчина был пьян. Ему не понравилось, что мать долго не открывала дверь.

У женщины зафиксированы травмы средней степени тяжести. Подозреваемому грозит до трех лет колонии.

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