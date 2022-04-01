В Калужской области бухгалтер районной администрации украла из бюджета 500 тысяч рублей

В Калужской области прокуратура направила в суд уголовное дело 33-летнего бухгалтера одной из администраций региона. Женщину обвиняют в присвоении 500 тысяч бюджетных рублей, сообщили в пятницу, 1 апреля, в прокуратуре региона.

По версии следствия, женщина начислила себе в качестве зарплаты и стимулирующих выплат деньги, которые были предназначены для четырех сел.

По уголовной статье ей грозит до шести лет колонии.

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