В Калуге двое парней избили 51-летнего мужчину

В Калуге направлено в суд уголовное дело двух 19-летних парней. По версии следствия, они избили 51-летнего калужанина, сообщили в пятницу, 1 апреля, в прокуратуре Калужской области.

Инцидент произошел в июле прошлого года в лесу рядом с поселком Резвань. Молодые люди и пострадавший выпивали в одной компании, а потом поссорились.

51-летнего калужанина били ногами и руками по голове. Он получил тяжелые травмы.

Подозреваемым грозит до 12 лет колонии.

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