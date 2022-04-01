Житель Калуги пытался угнать автомобиль, но попал в ДТП

В Калуге 24-летнего мужчину подозревают в угоне автомобиля. В пятницу, 1 апреля, о возбуждении уголовного дела сообщило управление МВД по Калужской области.

По версии следствия, виновник ехал за рулем своей машины, увидел припаркованный чужой автомобиль, подцепил его тросом и пытался увезти. Но по дороге трос оборвался, произошло ДТП. После этого угонщик уехал.

Как пояснил подозреваемый, чужую машину он решил перегнать, так как перепутал его с другой, которую ему якобы должны были привезти для перепродажи.

Сейчас продолжается расследование. Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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