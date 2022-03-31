В Калужской области строитель обманул заказчиков на два миллиона рублей

В Калужской области руководителя строительной фирмы подозревают в мошенничестве. В четверг, 31 марта, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, он заключал договоры на ремонт и строительство торговых точек, однако полностью работы не выполнял. Хотя акты приемки были подписаны, а деньги перечислены. Нарушения выявила ревизионная комиссия.

Мужчину подозревают в девяти случаях мошенничества на общую сумму в два миллиона рублей.

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