В Калужской области бывшего чиновника осудили за превышение должностных полномочий

В Калужской области суд признал бывшего заместителя главы администрации Людиновского района виновным в превышении должностных полномочий. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- Подсудимый выдал местному жителю разрешение на выезд на катере по водохранилищу в Людинове в запретные для движения сроки - период нереста, - заявили в СК. - При этом, как полагает следствие, замглавы надеялся получить от гражданина взаимные услуги, в том числе ремонт автомашины. Используя данное разрешение, гражданин свободно передвигался по водохранилищу на маломерном судне с подвесным мотором, в том числе на нерестовом участке, подвергая опасности водные биологические ресурсы озера.

В качестве наказания виновнику запретили трудиться на госслужбе в течение одного года и четырех месяцев.

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