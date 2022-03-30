В Калужской области молодой мужчина осужден на 8 лет за попытку продать наркотики

В Обнинске городской суд вынес приговор 22-летнему мужчине, которого признали виновным в попытке сбыта наркотиков. В среду, 30 марта, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Молодой человек пытался через закладки сбыть героин. Следствие установило пять таких случаев.

Виновника отправили в колонию строгого режима на 8 с половиной лет.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.