В Обнинске возбудили уголовное дело на охранника, ударившего сотрудника лицея

В Калужской области сотрудник частного охранного предприятия из Обнинска стал фигурантом уголовного дела. В среду, 30 марта, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, в обнинском лицее в начале марта охранник поругался с заместителем директора и дважды ударил его кулаком в голову.

По уголовной статье мужчине грозит до двух лет лишения свободы за превышение полномочий. Сейчас продолжается расследование.

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